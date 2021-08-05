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05 серпня 2021, 09:56 453

СБУ повідомила про причину смерті Євгена Марчука

05 серпня 2021, 09:56 453
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Фото з відкритих джерел
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Служба безпеки України повідомила про причину смерті експрем’єра та власного першого очільника Євгена Марчука

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ

"Коронавірусна хвороба загострила захворювання, на які він страждав, та спровокувала гостру серцево легеневу недостатність", - зазначається у повідомленні

Голова СБУ Іван Баканов, керівництво та весь колектив Служби висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким Євгена Кириловича.

Нагадаємо, що зранку 5 серпня стало відомо про смерть першого голови Служби безпеки України, четвертого прем’єр-міністра України, колишнього міністра оборони та секретаря РНБО Євгена Марчука

Євгену Марчуку було 80 років. Він був першим чинним головою Служби безпеки України з листопада 1991 року по липень 1994-го (його попередник Микола Голушко був виконувачем обов’язків). Марчук керував урядом України з березня 1995-го по травень 1996 року, з червня 2003-го по вересень 2004 року був міністром оборони.

Мав звання генерала армії України.

З листопада 2018 року по травень 2019-го Марчук представляв Україну в Тристоронній контактній групі.

СБУ РНБО ТКГ Кабмін прем'єр

 
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