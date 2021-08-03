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03 августа 2021, 11:53 209

Кабмин рассматривает ограничение работы ресторанов, школ где не вакцинированы 80% персонала - Радуцкий

03 августа 2021, 11:53 209
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Фото из открытых источников
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Кабинет министров рассматривает возможность ограничения работы учебных заведений, ресторанов, ночных клубов и других мест массового скопления населения, где большинство персонала не вакцинированы против коронавируса.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Украина 24

"Это еще не принято, но рассматривается Кабмином, что, например, если в школе 80% учителей не вакцинированы, то школу могут перевести на онлайн-обучение. Но, к счастью, у нас пока нет ухудшения эпидемической ситуации. Во-вторых, это могут быть места большого скопления людей – рестораны, ночные клубы. Там также может быть ограничение, что 80% персонала должны быть вакцинированы. Но это пока как вариант, это не решение правительства и еще не принималось как некое правило", - пояснил глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий

Ранее сообщалось, что власти рассматривают возможность введения новых ограничений для непривитых.

Кабмин вакцина Минздрав ресторан вакцинация

 
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