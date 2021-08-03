Кабмин рассматривает ограничение работы ресторанов, школ где не вакцинированы 80% персонала - Радуцкий

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Украина 24

"Это еще не принято, но рассматривается Кабмином, что, например, если в школе 80% учителей не вакцинированы, то школу могут перевести на онлайн-обучение. Но, к счастью, у нас пока нет ухудшения эпидемической ситуации. Во-вторых, это могут быть места большого скопления людей – рестораны, ночные клубы. Там также может быть ограничение, что 80% персонала должны быть вакцинированы. Но это пока как вариант, это не решение правительства и еще не принималось как некое правило", - пояснил глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий

Ранее сообщалось, что власти рассматривают возможность введения новых ограничений для непривитых.