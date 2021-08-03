Кабмін розглядає обмеження роботи ресторанів, шкіл де не вакциновані 80% персоналу - Радуцький

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Кабінет міністрів розглядає можливість обмеження роботи навчальних закладів, ресторанів, нічних клубів та інших місць масового скупчення населення, в яких більшість персоналу не вакциновано проти коронавірусу.

Про це пише RegioNews з посиланням на Україна 24

"Це ще не ухвалено, але розглядається Кабміном, що, наприклад, якщо в школі 80% вчителів не вакциновані, то школу можуть перевести на онлайн-навчання. Але, на щастя, в нас поки немає погіршення епідемічної ситуації. По-друге, це можуть бути місця великого скупчення людей – ресторани, нічні клуби. Там також може бути обмеження, що обов'язково 80% персоналу мають бути вакциновані. Але це поки як варіант, це не рішення уряду і ще не ухвалювалося як якесь правило", - пояснив очільник парламентського комітету з питань охорони здоров’я Михайло Радуцький

Раніше повідомлялося, що влада розглядає можливість впровадження нових обмежень для невакцинованих.