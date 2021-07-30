В субботу в ООС: два нарушения "тишины" и пролет вражеского беспилотника через линию разграничения

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Об этом сообщает Минобороны, передает RegioNews.

В частности, у Водяного, что на Приазовье противник применил ручные противотанковые гранатометы.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет, - отметили в Минобороны.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Кроме этого, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 9 гектаров территории и передали на уничтожение 176 взрывоопасных предметов.

Как сообщалось, за прошедшие сутки, 29 июля, боевики вели огонь вблизи восьми населенных пунктов на Донбассе.