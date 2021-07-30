В субботу в ООС: два нарушения "тишины" и пролет вражеского беспилотника через линию разграничения
В течение суток, 30 июля, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня
Об этом сообщает Минобороны, передает RegioNews.
В частности, у Водяного, что на Приазовье противник применил ручные противотанковые гранатометы.
Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет, - отметили в Минобороны.
О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
Кроме этого, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 9 гектаров территории и передали на уничтожение 176 взрывоопасных предметов.
Как сообщалось, за прошедшие сутки, 29 июля, боевики вели огонь вблизи восьми населенных пунктов на Донбассе.