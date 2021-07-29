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29 июля 2021, 17:42 92

Названы области, в которых ухудшилась COVID-статистика

29 июля 2021, 17:42 92
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Фото из открытых источников
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Сейчас COVID-статистика ухудшилась в Херсонской, Луганской и Харьковской областях

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на прогноз ученых НАН.

В Херсонской области число госпитализаций за неделю выросла сразу на 57%, число положительных тестов - на 71%, число новых случаев болезни - на 69%, а позитивность тестов увеличилась с 3,2% до 6,0%.

По количеству положительных тестов эта область занимает второе место среди регионов Украины, а за новыми изъявлениями и позитивностью тестов она - третью позицию.

В Харьковской области все эпидемические показатели продемонстрировали стремительный рост, хотя их значения все еще невысоки.

Луганская область лидирует по числу случаев болезни на душу населения после Киева, и это число быстро растет вместе с госпитализациями. Несмотря на это, количество положительных тестов в области остается невысоким.

Напомним, ранее в Минздраве заявили, что Украина неизбежно вернется в красную зону карантина.

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