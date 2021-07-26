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Война на Донбассе: оккупанты 10 раз сорвали "тишину" и ранили семерых наших бойцов
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26 июля 2021, 17:59 87

Война на Донбассе: оккупанты 10 раз сорвали "тишину" и ранили семерых наших бойцов

26 июля 2021, 17:59 87
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Фото из открытых источников
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В понедельник, 26 июля, оккупационные войска на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня в районе ООС. В результате обстрела четверо военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения, еще трое – боевые травмы

Как пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС, в результате обстрела четверо военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения, еще трое – боевые травмы.

Оккупанты стреляли вблизи населенного пункта Водяное, что возле Донецка, возле Авдеевки и в районе Причепиловки.

В направлении села Галициновка враг применил артиллерию калибра 122 мм, а неподалеку Опросного оккупанты вели огонь из минометов 82-го калибра.

Также велись обстрелы возле Старогнатовки, в районе населенного пункта Южное и вблизи Водяного, что на Приазовье.

Кроме того, в Донецкой и Луганской областях зафиксированы пролеты двух вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате вражеских обстрелов четверо военнослужащих получили осколочные ранения, еще трое – боевые травмы. Раненые находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного военнослужащего тяжелое, одного – средней тяжести, пятерых – удовлетворительное.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь в ответ.

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе были ранены двое военных.

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