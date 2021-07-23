В центре Киева перекроют движение транспорта из - за празднования годовщины Крещения Киевской Руси
27 июля в связи с проведением мероприятий по празднованию 1033-й годовщины Крещения Киевской Руси в городе будет временно ограничено движение всех видов транспортных средств на отдельных улицах в центре Киева.
Об этом сообщает Regionews со ссылкой на Телеграмм канал патрульной полиции Киева
В частности, с 06: 00 будет перекрыто движение:
на улице Крещатик (от улицы Богдана Хмельницкого до Европейской площади);
на улице Михайловская (от улицы Крещатик до улицы Большая Житомирская);
на улице Большой Житомирской (от улицы Владимирская до Владимирского проезда);
на улице Трехсвятительской (от Михайловской площади до Европейской площади);
на Владимирском спуске (от Европейской площади до Почтовой площади);
на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до Европейской площади);
на Парковой дороге (от улицы Михаила Грушевского до Аллеи Герои Крут).
С 14:00 будет перекрыто движение:
на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до улицы Московской);
на улице Ивана Мазепы (от улицы Московская до площади Славы);
на улице Лаврская (от площади Славы до улицы Цитадельной);
на Аллее Героев Крут (от площади Славы до Днепровского спуска);
на Днепровском спуске (от Аллеи Героев Крут до Набережного шоссе);