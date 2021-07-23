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23 июля 2021, 14:39 183

В центре Киева перекроют движение транспорта из - за празднования годовщины Крещения Киевской Руси

23 июля 2021, 14:39 183
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27 июля в связи с проведением мероприятий по празднованию 1033-й годовщины Крещения Киевской Руси в городе будет временно ограничено движение всех видов транспортных средств на отдельных улицах в центре Киева.

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на Телеграмм канал патрульной полиции Киева

В частности, с 06: 00 будет перекрыто движение:

на улице Крещатик (от улицы Богдана Хмельницкого до Европейской площади);

на улице Михайловская (от улицы Крещатик до улицы Большая Житомирская);

на улице Большой Житомирской (от улицы Владимирская до Владимирского проезда);

на улице Трехсвятительской (от Михайловской площади до Европейской площади);

на Владимирском спуске (от Европейской площади до Почтовой площади);

на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до Европейской площади);

на Парковой дороге (от улицы Михаила Грушевского до Аллеи Герои Крут).

С 14:00 будет перекрыто движение:

на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до улицы Московской);

на улице Ивана Мазепы (от улицы Московская до площади Славы);

на улице Лаврская (от площади Славы до улицы Цитадельной);

на Аллее Героев Крут (от площади Славы до Днепровского спуска);

на Днепровском спуске (от Аллеи Героев Крут до Набережного шоссе);

Киев перекрытие авто улица центр

 
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