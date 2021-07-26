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26 июля 2021, 15:30 274

На мосту Патона вновь прорвало трубу

26 июля 2021, 15:30 274
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На столичном мосту Патона произошел очередной прорыв трубы

Об этом пишет Regionews со ссылкой на "Киев Оперативный".

"Новый-старый столичный водопад, на который мы заслужили... Киев, мост Патона", - отмечается в подписи к видео.

В "Киевтеплоэнерго" же подтвердили повреждение трубы и отметили, что оно был локализован.

Напомним, что это далеко не первый прорыв трубы на мосту Патона.. Например, 1 июля там была повреждена магистральная теплосеть диаметром 600 мм, после чего аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" быстро локализовала место повреждения.

Прорвало трубу на мосту Патона и 11 июля. Вода лилась из трубы по меньшей мере час-хорошо, что все ушло в Днепр и ничего не затопило.

Киев вода мост прорыв Киевтеплоэнерго

 
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