На мосту Патона вновь прорвало трубу

Об этом пишет Regionews со ссылкой на "Киев Оперативный".

"Новый-старый столичный водопад, на который мы заслужили... Киев, мост Патона", - отмечается в подписи к видео.

В "Киевтеплоэнерго" же подтвердили повреждение трубы и отметили, что оно был локализован.

Напомним, что это далеко не первый прорыв трубы на мосту Патона.. Например, 1 июля там была повреждена магистральная теплосеть диаметром 600 мм, после чего аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" быстро локализовала место повреждения.

Прорвало трубу на мосту Патона и 11 июля. Вода лилась из трубы по меньшей мере час-хорошо, что все ушло в Днепр и ничего не затопило.