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26 июля 2021, 12:33 1351

В КГГА анонсировали электробусы на двух автобусных маршрутах в центре Киева через два года

26 июля 2021, 12:33 1351
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Фото из открытых источников
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Первые электробусы на маршрутах общественного транспорта появятся в Киеве в ближайшие два года.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Планируется, что электробусы заменять автобусы на дизеле на двух маршрутах: № 55 "Дарницкая площадь – станция метро "Дворец спорта" и № 62 "Ботанический сад – Контрактовая площадь".

По словам заместителя председателя КГГА Александра Густелева транспорт будет приобретен за средства, полученные в рамках реализации Киотского протокола.

"Ожидается, что в зависимости от хода открытых торгов, город приобретет 17-20 электробусов и необходимые для их работы зарядные станции. Это будут современные машины, которые будут отвечать всем требованиям инклюзивности", - отметил чиновник

Александр Густелев добавил, что постепенная замена автобусов с дизельными двигателями на современные экологические электробусы позволит сократить выбросы парниковых газов до 537 тонн СО2 в год. И напомнил, что столица в течение последних двух лет уже тестировала два электробусы.

Напомним, что Львов в марте 2020 получил 30 новых троллейбусов.

газ экология станция КГГА автобусные маршруты

 
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