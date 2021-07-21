В Харькове бешеный хорек покусал супругов: один из районов города - на карантине

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В Харькове бешеный хорек покусал хозяев, в результате чего в городе ввели карантин в части Немышлянского района

Об этом рассказал "Общественному" главный ветеринарный инспектор региона Дмитрий Волошко, пишет RegioNews.

"Животное болело, семья обратилась в частную больницу. Ветврач осмотрел хорька и сказал, что помочь не может, потому что хорек уже в состоянии комы. Через 15 минут он умер. Ветврач посоветовал обратиться в лабораторию для диагностики, чтобы исключить бешенство. Люди отвезли животное в лабораторию, где и диагностировали бешенство", — сказал Волошко.

За данными Харьковского городского совета, хорек жил в квартире в переулке Снигиревском, 9. Животное укусило владельца, когда тот пытался ему помочь. 16 июля хорек умер. Семья обратилась в травмпункт.

"Сейчас контактные лица находятся на лечении в Харьковской городской больнице №2 и в Харьковской областной детской клинической больницы №1", — говорится в сообщении горсовета.

Из-за случая бешенства комиссия ввела карантин в части Немышлянского района, ограниченной улицей Харьковских Дивизий, Московским проспектом, бульваром Богдана Хмельницкого, улицей Танкопия. Ветврачи будут обходить дома в районе и рекомендовать прививать животных от бешенства.

Напомним, недавно на Закарпатье обнаружили бешенство.