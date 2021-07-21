Окупанти на Донбасі поранили українського захисника

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У вівторок, 20 липня, на Донбасі бойовики здійснили 12 обстрілів та двічі запускали БПЛА

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС.

Ворог відкривав вогонь у районі Водяного, що на Приазов’ї, неподалік Мар’їнки та біля Авдіївки.

Також окупанти обстрілювали наші позиції поблизу населених пунктів Зайцеве й Старогнатівки, біля Гранітного противник застосовував озброєння БМП-1.

"У районі селища Піски російські окупанти здійснювали обстріл з автоматичних станкових і підствольних гранатометів. Неподалік Причепилівки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь зі станкових протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї", - розповіли у штабі ООС.

Також на межі Донецької та Луганської областей був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування, а біля населеного пункту Піски противник використовував безпілотний літальний апарат типу квадрокоптер.

"Внаслідок ворожих обстрілів один військовий отримав вогнепальне поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого – задовільний. На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь", - повідомили у штабі.

Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку, 21 липня, зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню – у напрямку Авдіївки ворог вів вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

За поточну добу бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.

Нагадаємо, 19 липня в районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики тричі відкривали вогонь.