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20 июля 2021, 14:06 300

МВД предлагает вернуть обязательный техосмотр, но под камеры

20 июля 2021, 14:06 300
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Фото из открытых источников
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Министерство внутренних дел предлагает вернуть отмененный в 2011 году техосмотр авто, но с видеофиксацией процесса.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на проект изменений в постановления Кабмина, который размещен на сайте МВД.

Как отмечается в пояснительной записке, на каждое транспортное средство, прошел техосмотр и признан технически исправным, составляется протокол проверки его технического состояния, который выдается водителю транспортного средства.

"Для повышения объективности и прозрачности прохождения обязательно технического контроля проект акта предусматривает введение видеофиксации процесса его прохождения", - говорится в документе.

Проект акта также конкретизирует термин "транспортное средство, используемое с целью получения прибыли" с целью устранения неоднозначности во время его трактования.

Напомним, что правительство планировало вернуть обязательный техосмотр в 2022 году.

МВД авто техосмотр документ видео

 
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