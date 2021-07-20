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20 липня 2021, 14:06 333

МВС пропонує повернути обов'язковий техогляд авто, але під камери

20 липня 2021, 14:06 333
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Фото з відкритих джерел
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Міністерство внутрішніх справ пропонує повернути скасований у 2011році техогляд авто, але з відеофіксацією процесу.

Про це пише Regionews з посиланням на проєкт змін до постанов Кабміну, який розміщено на сайті МВС.

Як зазначається у пояснювальній записці, на кожний транспортний засіб, що пройшов техогляд і визнаний технічно справним, складається протокол перевірки його технічного стану, який видається водію транспортного засобу.

"Для підвищення об’єктивності та прозорості проходження обов’язкого технічного контролю проект акта передбачає запровадження відеофіксації процесу його проходження", - йдеться в документі.

Проект акта також конкретизує термін "транспортний засіб, що використовується з метою отримання прибутку" з метою усунення неоднозначності під час його трактування.

Нагадаємо, що уряд планував повернути обов’язковий техогляд у 2022 році.

МВС авто техогляд документ відео

 
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