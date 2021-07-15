В Харьковской ячейке "Слуги народа" еще не обсуждали кандидатуру Авакова в мэры Харькова

Фото з відкритих джерел

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков может стать кандидатом на пост Харьковского городского головы от "Слуги Народа", однако сейчас кандидатуру экс-министра еще не обсуждали

Об этом заявил председатель областной ячейки партии "Слуга народа" на Харьковщине, народный депутат Павел Сушко, передает Regionews со ссылкой "Суспільне"

Парламентарий отметил, что президентская политсила рассматривает различные кандидатуры на пост главы Харькова. Какие именно, он не назвал.

"Мы еще не обсуждали. Если Арсен Борисович изъявит такое желание, то мы обязательно рассмотрим его партийной ячейкой, членами партии и будем принимать решение... Арсен Борисович проявлял себя как хороший хозяйственник и руководитель. Если будет желание мы обязательно рассмотрим", — сказал Сушко.

"Я только что узнал от Корниенко о его комментарии, поэтому и комментирую его слова, что, если будет такое желание, то мы обязательно будем рассматривать это. Мы рассматриваем разные кандидатуры, не можем их разглашать. Еще есть много времени, чтобы определиться. Арсен Борисович — член команды, всегда был с командой президента, поэтому говорю — сначала должно быть это желание", — сказал Сушко.

Напомним, сегодня Верховная Рада проголосовала за отставку Авакова с должности главы МВД. Аваков находился на этом посту более 7 лет. Заявление об отставке Аваков обнародовал в среду, 13 июля.

Сразу после голосования председатель партии "Слуга народа" и первый заместитель руководителя фракции этой политсилы Александр Корниенко заявил, что не видит для Харькова лучшего варианта кандидата в мэры, чем Аваков.