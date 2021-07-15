В столице на 14 пляжах обнаружили кишечную палочку

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение Центра общественного здоровья.

Как отмечается, в столице под наблюдением находится 14 речных пляжей и зон отдыха, расположенных на р. Днепр.

Среди них:

• Детский

• Золотой

* Венеция-в Гидропарке

* Предместная слободка

• Центральный

• Молодежный

* Радуга-в Днепровском районе

* Радуга, Тельбин - на озерах в Днепровском районе

* Галерный - в Голосеевском районе

* Вербный-на ОС. Вербное и Пуща-Водица (5-7 линия), пруд на р. Горенка - в Оболонском районе

* Троещин - на р. Десенка

* пляж Черторой в ПКиО Дружбы народов Деснянского района.

Отклонение от стандарта за отчетный период обнаружено в 14 пробах по индексу ЛКП (лактозопозитивные кишечные палочки):

• Радуга — 13000

• Венеция — 21000

• Детский — 21000

* Золотой — 13000

• Молодежный — 13000

• Предместная слободка — 13000

• Центральный — 30000

* Черторой-14000

• Троещина — 30000

• Тельбин — 19000

• Радуга — 52000

* Вербное — 15000

* Пуща — Водица-31000

• Галерный — 36000

* и в 3 пробах по химическим показателям (пляжи Вербное, Пуща-Водица).

На этих пляжах рекомендуют установить щиты о запрете купания, взятые на повторные исследования пробы.

Напомним, ранее в одесских детсадах обнаружили кишечную палочку.