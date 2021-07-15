В столице на 14 пляжах обнаружили кишечную палочку
На 14 пляжах Киева обнаружили кишечную палочку
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение Центра общественного здоровья.
Как отмечается, в столице под наблюдением находится 14 речных пляжей и зон отдыха, расположенных на р. Днепр.
Среди них:
• Детский
• Золотой
* Венеция-в Гидропарке
* Предместная слободка
• Центральный
• Молодежный
* Радуга-в Днепровском районе
* Радуга, Тельбин - на озерах в Днепровском районе
* Галерный - в Голосеевском районе
* Вербный-на ОС. Вербное и Пуща-Водица (5-7 линия), пруд на р. Горенка - в Оболонском районе
* Троещин - на р. Десенка
* пляж Черторой в ПКиО Дружбы народов Деснянского района.
Отклонение от стандарта за отчетный период обнаружено в 14 пробах по индексу ЛКП (лактозопозитивные кишечные палочки):
• Радуга — 13000
• Венеция — 21000
• Детский — 21000
* Золотой — 13000
• Молодежный — 13000
• Предместная слободка — 13000
• Центральный — 30000
* Черторой-14000
• Троещина — 30000
• Тельбин — 19000
• Радуга — 52000
* Вербное — 15000
* Пуща — Водица-31000
• Галерный — 36000
* и в 3 пробах по химическим показателям (пляжи Вербное, Пуща-Водица).
На этих пляжах рекомендуют установить щиты о запрете купания, взятые на повторные исследования пробы.
Напомним, ранее в одесских детсадах обнаружили кишечную палочку.