В Украине создадут спецподразделения для расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, - офис генпрокурора

Фото Офиса генпрокурора

Генпрокурор Ирина Венедиктова совместно с руководителями МВД, СБУ и Нацполиции подписали постановление о создании специализированных подразделений по расследованию преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта

Об этом сообщает пресс-служба офиса генпрокурора, передает RegioNews.

Документ предусматривает создание таких спецподразделений в центральных органах СБУ и Нацполиции, а также в составе аппарата их региональных управлений в Донецкой и Луганской областях.

По словам генпрокурора Венедиктовой, создание подразделений, расследующих преступления, совершенные в условиях вооруженного конфликта, позволит повысить эффективность расследований таких преступлений.

Специализация позволит повысить эффективность расследования и улучшить его качество. И вопрос образования единой системы назрел уже давно. Сейчас только четверть уголовных производств по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, направлено в суд. Лишь около 20 касаются нарушения законов и обычаев войны, - подчеркнула генпрокурор.

Следственные подразделения создадут до конца лета и после этого передадут им материалы соответствующих уголовных производств.

Также во взаимодействии с тренинговым центром прокуроров Украины будет организовано проведение тренингов для прокуроров и следователей, которые специализируются на расследовании преступлений этой категории.

Расследование военных преступлений, преступлений против человечности, актов агрессии требует высокого уровня специальных знаний. Здесь важно владение нормами применения международного гуманитарного и международного уголовного права, - добавила Венедиктова.

В офисе генпрокурора добавляют, что сейчас в Украине происходит расследование более 19 тысяч преступлений, связанных с вооруженной агрессией Российской Федерации и совершенных в условиях вооруженного конфликта.

Всего с 2014 года их зарегистрировано более 30 тысяч. За шесть последних лет завершено расследование и направлено в суд более 6,5 тыс. уголовных производств. Уже в текущем году в отношении более 500 уголовных правонарушений этой категории обвинительные акты направлены в суд, - резюмируют в Офисе генпрокурора.

Как сообщалось, Генпрокуратура потребует создания структуры следователей-ювеналов. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отмечает необходимость скоординированной превентивной работы правоохранительных и государственных органов по защите прав детей.