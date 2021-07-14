В Україні створять спецпідрозділи для розслідування злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, - Офіс генпрокурора

Фото Офісу генпрокурора

Генпрокурор Ірина Венедіктова спільно з керівниками МВС, СБУ та Нацполіції підписали постанову про створення спеціалізованих підрозділів з розслідування злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, передає RegioNews.

Документ передбачає створення таких спецпідрозділів у центральних органах СБУ і Нацполіції, а також у складі апарату їхніх регіональних управлінь у Донецькій і Луганській областях.

За словами генпрокурора Венедіктової, створення підрозділів, що розслідують злочини, вчинені в умовах збройного конфлікту, дасть змогу підвищити ефективність розслідувань таких злочинів.

Спеціалізація дасть змогу підвищити ефективність розслідування та покращити його якість. І питання утворення єдиної системи назріло вже давно. Наразі лише чверть кримінальних проваджень щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, направлено до суду. Лише близько 20 стосуються порушення законів і звичаїв війни, - наголосила генпрокурор.

Слідчі підрозділи створять до кінця літа і після цього передадуть їм матеріали відповідних кримінальних проваджень.

Також у взаємодії з тренінговим центром прокурорів України буде організовано проведення тренінгів для прокурорів і слідчих, які спеціалізуються на розслідуванні злочинів цієї категорії.

Розслідування воєнних злочинів, злочинів проти людяності, актів агресії потребує високого рівня спеціальних знань. Тут важливе досконале володіння нормами застосування міжнародного гуманітарного та міжнародного кримінального права, - додала Венедіктова.

В Офісі генпрокурора додають, що наразі в Україні триває розслідування понад 19 тисяч злочинів, пов'язаних зі збройною агресією Російської Федерації та вчинених в умовах збройного конфлікту.

Загалом із 2014 року їх зареєстровано понад 30 тисяч. За шість останніх років завершено розслідування та направлено до суду понад 6,5 тис. кримінальних проваджень. Уже поточного року щодо понад 500 кримінальних правопорушень цієї категорії обвинувальні акти скеровано до суду, - резюмують в Офісі генпрокурора.

Як повідомлялося, Генпрокуратура вимагатимемо створення структури слідчих-ювеналів. Генеральний прокурор Ірина Венедіктова наголошує на необхідності скоординованої превентивної роботи правоохоронних і державних органів щодо захисту прав дітей.