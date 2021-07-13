Окупанти на Донбасі п'ять разів зірвали режим "тиші": наші бійці дали гідну відсіч
Протягом минулої доби, 12 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню
Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр штабу ООС.
Ворог обстрілював наші позиції поблизу Золотого-4, Катеринівки та Водяного, що на Приазов’ї.
Крім того, в районі населеного пункту Миронівський був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Станом на 7 годину ранку, 13 липня, на Донбасі зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню неподалік Південного.
"Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - наголосили у штабі.
Нагадаємо, 4 липня окупанти на Донбасі знову вбили захисника України - він отримав поранення несумісні з життям.