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Окупанти на Донбасі п'ять разів зірвали режим "тиші": наші бійці дали гідну відсіч
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13 липня 2021, 08:36 41

Окупанти на Донбасі п'ять разів зірвали режим "тиші": наші бійці дали гідну відсіч

13 липня 2021, 08:36 41
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Фото з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 12 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Ворог обстрілював наші позиції поблизу Золотого-4, Катеринівки та Водяного, що на Приазов’ї.

Крім того, в районі населеного пункту Миронівський був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7 годину ранку, 13 липня, на Донбасі зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню неподалік Південного.

"Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - наголосили у штабі.

Нагадаємо, 4 липня окупанти на Донбасі знову вбили захисника України - він отримав поранення несумісні з життям.

ООС Україна війна бойовики окупанти

 
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