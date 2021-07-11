Главе Минюста борцы за экологичность МГЗ обклеили ворота плакатами, Малюська отреагировал

После того, как неизвестные обклеили забор возле дома министра юстиции плакатами, Денис Малюська назвал незаконной экспертизу, которую провели в Киевском научно-исследовательском институте в отношении ущерба от Николаевского глиноземного завода

Об этом написал министр Денис Малюська на своем Facebook, передает RegioNews.

Министр отметил, что если раньше подобные группы активистов требовали деньги у застройщиков, то теперь переключились на крупные предприятия, которые имеют какой-либо репутационный дефект. Например, вред экологии.

Однако реальная цель нападения - получить большой денежный куш, - уверен министр.

Давлению "неизвестных патриотов", которые обклеили забор возле его дома плакатами, Денис Малюська подвергся после того, как комиссия при Минюсте отозвала показания двух экспертов.

На экспертов поступила жалоба от адвокатов Николаевского глиноземного завода, с которого общественники пытаются взыскать огромную сумму морального вреда, основывая на экспертизе психологов.

Вывод, от которого глаза вылезают на лоб. Эксперты в одном заключении, без каких-либо разговоров с потерпевшими установили общий размер морального ущерба, причиненного 1279 лицу, оценив его в размере 1440 минимальных заработных плат для каждого такого "условно-статистического" лица", - написал Малюська.

Общий размер ущерба, установленный судебными экспертами-психологами, - 9,2 млрд гривен. Согласованные действия активистов, суда и экспертов, по мнению представителей МГЗ, говорят о спланированной рейдерской атаке. В Минюсте это подтверждают.

Оценка проводилась на основании распечаток из Интернета и копий разрешительных документов без исследования сведений о психологически значимых фактах в нарушение установленных методик и здравого смысла, - подчеркнул министр.

Как сообщалось в мае, Николаевский глиноземный завод оштрафовали на 9 млрд грн. Заводской районный суд г. Николаева удовлетворил иск ОО "Стоп Шлам" и присудил взыскать с Николаевского глиноземного завода (ООО "МГЗ") более 9,2 млрд грн за причиненный вред.