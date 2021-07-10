Ситуация в ООС: с начала суток девять нарушений, боевики били из артиллерии

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С начала суток, 10 июля, зафиксированы 9 нарушений режима прекращения огня. Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы

Как передает RegioNews, об этом сообщили в штабе ООС.

Оккупанты били из артиллерийских систем 122-мм вблизи Мироновского и Водяного, что на Приазовье. А неподалеку Водяного, что возле Донецка противник вел огонь из минометов 120-го калибра.

Также боевики вели огонь по позициям украинских защитников вблизи Песков, Широкиного и Светлодарска из минометов различного калибра, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы 3 пролета вражеских БПЛА с пересечением линии разграничения.

Боевых потерь среди украинских военных нет.

Напомним, 9 июля в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня.