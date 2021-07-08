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08 июля 2021, 21:01 938

В Украине давно не проводили перепись населения - ООН советует это сделать

08 июля 2021, 21:01 938
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Фото mvs.gov.ua
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Последний раз перепись населения проводилась очень давно и сейчас нет возможности точно сказать, сколько людей проживает в Украине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Слово и дело".

В частности, в Организации Объединенных Наций уверены, властям Украины уже давно нужно провести перепись населения, поскольку на сегодня его точная численность неизвестна. Это важно для предоставления социально-экономических услуг и одобрения решений.

Такое заяление сделала представитель ООН в Украине по гуманитарным вопросам Асенефа Лубрани.

"Одним из вызовов остается то, что последняя перепись населения Украины проводила в 2001 году. Она пропустила серию переписей по всему миру в 2010-м", - сказала представитель ООН в Украине по гуманитарным вопросам Асенефа Лубрани.

Представитель ООН подчеркнула, что важно провести перепись населения в Украине, поскольку на сегодняшний день неизвестна его точная численность.

"В последний раз это было 48 млн, сейчас население оценивается в 41,6 млн", - уточнила она.

По ее словам, важно провести новую перепись, чтобы каждый гражданин Украины был учтен. Это позволит украинскому правительству обеспечить предоставление социально-экономических услуг и принять выверенные решения.

Напомним, преступная группа в течение нескольких лет производила поддельные паспорта стран Европейского Союза, а затем сбывала их гражданам. Теперь преступникам грозит до 12 лет тюрьмы.

ООН перепись населения люди власть

 
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