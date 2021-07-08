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08 липня 2021, 21:01 408

В Україні давно не проводили перепис населення – ООН радить це зробити

08 липня 2021, 21:01 408
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Фото mvs.gov.ua
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Останній раз перепис населення проводився дуже давно і зараз немає можливості точно сказати, скільки людей проживає в Україні

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Слово і діло".

Зокрема, в Організації Об'єднаних Націй впевнені, владі Україні вже давно потрібно провести перепис населення, оскільки на сьогодні його точна чисельність невідома. Це важливо для надання соціально-економічних послуг і схвалення рішень.

Таку заяву зробила представник ООН в Україні із гуманітарних питань Оснат Лубрані.

"Одним із викликів залишається те, що останній перепис населення України проводила в 2001 році. Вона пропустила серію переписів по всьому світу в 2010-му", - сказала представник ООН в Україні із гуманітарних питань Оснат Лубрані.

Представник ООН підкреслила, що важливо провести перепис населення в Україні, оскільки на сьогоднішній день невідома його точна чисельність.

"В останній раз це було 48 млн, зараз населення оцінюється в 41,6 млн", - уточнила вона.

За її словами, важливо провести новий перепис, щоб кожен громадянин України був врахований. Це дозволить українському урядові забезпечити надання соціально-економічних послуг і схвалити вивірені рішення.

Нагадаємо, злочинна група протягом кількох років виготовляла підроблені паспорти країн Європейського Союзу, а потім збувала їх громадянам. Тепер злочинцям загрожує до 12 років в'язниці.

ООН перепис населення люди влада

 
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