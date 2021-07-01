В Украине не прекращаются дожди и грозы

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Июнь-2021 с температурными рекордами остался позади. В июле обещают еще одну жаркую волну, но пока, в начале второго летнего месяца температура воздуха сдержанная

Дожди прогнозируются каждый день с пятницы по понедельник, но местами и разной интенсивности. Может быть и такая ситуация с дождем: половина Кропивницкого в субботу намокнет, а на другой половине не прольется ни капли. Июль – месяц гроз, народ прозвал его грозником. 3 июля - День Мефодия. Если в этот день шел дождь, то в народе говорили: "Идти ему с перерывами еще сорок дней".

Грозы будут "гулять" по Украине с пятницы по понедельник то в одном, то в другом месте: в пятницу - на западе; в субботу линия гроз пройдет вдоль северной границы, в центре, на востоке; в воскресенье – местами в западных, центральных, восточных областях; в понедельник – в центре, на юге и востоке страны.

Июль – месяц, когда во всех водоемах уже открыт сезон купания. Вода прогрелась до высоких значений: Днестр возле Залещиков +23 °С, Ворскла возле Полтавы +25 °С, Дунай возле Рени +28 °С, Северский Донец возле Лисичанска +25 °С, Днепр возле Киева +25 °С, Тиса возле Чопа +22 °С, Десна возле Чернигова +26 °С.

Западные области Украины в пятницу ожидает пасмурная и дождливая погода, по прогнозу Sinoptik.ua температура +23…+25 °С, ветер слабый до умеренного. В субботу, 3 июля снова дожди, температура воздуха днем +20 °С, ночью +17 °С. К понедельнику потеплеет до +26 °С.

В высокогорье Карпат прохладно, в выходные +14…+16 °С, пасмурно с прояснениями, дожди.

В Закарпатье 2-4 июля температура воздуха не поднимется выше +25 °С, дожди. В понедельник солнечно, потеплеет до +28 °С.

На востоке страны в выходные комфортная для отдыха температура +29…+31 °С, но могут испортить настроение грозы и ливни. В понедельник будет прохладнее +26…+28 °С, грозы не оставят регион в покое.

В южных областях Украины в пятницу и субботу до +29 °С, в воскресенье и понедельник температура упадет до +22…+23 °С, в Херсонской области до +26 °С. В выходные ожидаются грозы и ливни. В понедельник в Херсонской области погода будет пасмурной, местами возможны ливневые дожди.

Центральная Украина: в пятницу самая "прохладная" область – Винницкая, до +24 °С, в остальных областях +28…+31 °С. В субботу и до понедельника температура снизится до +24…+25 °С. Дожди и грозы пройдут местами.

В Днепре в пятницу и выходные жарко +30…+31 °С, местами возможны небольшие дожди. В понедельник прогремят грозы, днем пройдет дождь, +26 °С.

На севере Украины 2-5 июля температура днем +23…26 °С, ночью, +17…+18 °С. Грозы и дожди пройдут местами, возможны сильные ливни в понедельник, 5 июля.

В Киеве 2-5 июля температура воздуха +26…+27 °С. Пасмурно и дождливо будет в понедельник. Атмосферное давление 741 мм рт.ст.

Напомним, ранее стало известно, когда в Киеве исчезнут последствия "Астраханской” песчаной бури.