Оккупанты на Донбассе 13 раз сорвали "тишину", в ВСУ - без потерь

Фото из открытых источников

Вооруженные формирования Российской Федерации с начала 2 июля 13 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр Операции Объединенных сил.

В районе поселка Золотое-4 боевики обстреливали позиции ООС из минометов 82 - го калибра, а возле населенного пункта Гнутове-120-го калибра.

Возле Авдеевки противник пять раз открывал огонь из артиллерийских систем калибра 122-миллиметра, минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. В направлении населенного пункта Пески обстрел велся из минометов 82-го калибра.

Кроме того, боевики дважды открывали артиллерийский и минометный огонь по объектам гражданской инфраструктуры и частному сектору Авдеевки. В Луганской области зафиксирован полет вражеского беспилотника типа "Орлан-10".

Боевых потерь среди украинских военных нет.

Напомним, что ранее разведка предупредила о возможных диверсиях со стороны боевиков на Донбассе.