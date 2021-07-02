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Оккупанты на Донбассе 13 раз сорвали "тишину", в ВСУ - без потерь
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02 июля 2021, 18:30 55

Оккупанты на Донбассе 13 раз сорвали "тишину", в ВСУ - без потерь

02 июля 2021, 18:30 55
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Фото из открытых источников
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Вооруженные формирования Российской Федерации с начала 2 июля 13 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр Операции Объединенных сил.

В районе поселка Золотое-4 боевики обстреливали позиции ООС из минометов 82 - го калибра, а возле населенного пункта Гнутове-120-го калибра.

Возле Авдеевки противник пять раз открывал огонь из артиллерийских систем калибра 122-миллиметра, минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. В направлении населенного пункта Пески обстрел велся из минометов 82-го калибра.

Кроме того, боевики дважды открывали артиллерийский и минометный огонь по объектам гражданской инфраструктуры и частному сектору Авдеевки. В Луганской области зафиксирован полет вражеского беспилотника типа "Орлан-10".

Боевых потерь среди украинских военных нет.

Напомним, что ранее разведка предупредила о возможных диверсиях со стороны боевиков на Донбассе.

Донбасс война обстрел боевики оккупанты

 
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