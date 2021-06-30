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30 июня 2021, 10:26 26

В Украине от COVID полностью привито почти 650 тысяч людей

30 июня 2021, 10:26 26
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Фото: из открытых источников
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В Украине полностью иммунизированы и получили две дозы прививки от коронавируса 649 524 человека. Одну дозу получили 1 933 944 человека. Всего проведено 2 583 468 прививок

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В частности, за прошедшие сутки 29 июня, против COVID-19 привито 81 637 человек. Одну дозу получили 21 475 человек, полностью иммунизированные - 60 162 человека.

В иммунизации населения были привлечены 518 мобильных бригад, 1 336 пунктов прививки и 2 центра вакцинации. В лист ожидания вакцинации записано 756 424 человека.

Напомним, ранее в Минздраве назвали причину отсутствия в некоторых областях центров вакцинации.

Минздрав вакцина вакцинация коронавирус прививка

 
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