В Украине от COVID полностью привито почти 650 тысяч людей
В Украине полностью иммунизированы и получили две дозы прививки от коронавируса 649 524 человека. Одну дозу получили 1 933 944 человека. Всего проведено 2 583 468 прививок
Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В частности, за прошедшие сутки 29 июня, против COVID-19 привито 81 637 человек. Одну дозу получили 21 475 человек, полностью иммунизированные - 60 162 человека.
В иммунизации населения были привлечены 518 мобильных бригад, 1 336 пунктов прививки и 2 центра вакцинации. В лист ожидания вакцинации записано 756 424 человека.
Напомним, ранее в Минздраве назвали причину отсутствия в некоторых областях центров вакцинации.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Признание о "вагнеровцах": кто оказался прав и что будет дальше
Кадровый чендж на Сумщине: как Живицкий будет ревизовать закрома Фомы