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01 июля 2021, 14:21 508

Вакцинация нардепов: в Раде назвали количество привитых политиков

01 июля 2021, 14:21 508
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Фото: из открытых источников
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По состоянию на 1 июля в парламенте вакцинировали 828 человек из числа нардепов, их помощников, работников Аппарата ВР и сотрудников учреждений

Как передает RegioNews, об этом говорится в ответе Аппарата ВР на запрос "Украинской правды".

Из числа народных депутатов, их помощников-консультантов, работников Аппарата Верховной Рады и государственных предприятий и учреждений, находящихся в сфере управления Аппарата Верховной Рады, вакцинировали 828 человек", - говорится в сообщении.

В ВР отметили, что по закону "пациент имеет право на тайну о состоянии своего здоровья".

Напомним, депутатам сделают прививку вакциной Pfizer по отдельному графику.

ВР парламент депутаты вакцинация прививка

 
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