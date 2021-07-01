Вакцинация нардепов: в Раде назвали количество привитых политиков

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По состоянию на 1 июля в парламенте вакцинировали 828 человек из числа нардепов, их помощников, работников Аппарата ВР и сотрудников учреждений

Как передает RegioNews, об этом говорится в ответе Аппарата ВР на запрос "Украинской правды".

Из числа народных депутатов, их помощников-консультантов, работников Аппарата Верховной Рады и государственных предприятий и учреждений, находящихся в сфере управления Аппарата Верховной Рады, вакцинировали 828 человек", - говорится в сообщении.

В ВР отметили, что по закону "пациент имеет право на тайну о состоянии своего здоровья".

Напомним, депутатам сделают прививку вакциной Pfizer по отдельному графику.