Вакцинация нардепов: в Раде назвали количество привитых политиков
По состоянию на 1 июля в парламенте вакцинировали 828 человек из числа нардепов, их помощников, работников Аппарата ВР и сотрудников учреждений
Как передает RegioNews, об этом говорится в ответе Аппарата ВР на запрос "Украинской правды".
Из числа народных депутатов, их помощников-консультантов, работников Аппарата Верховной Рады и государственных предприятий и учреждений, находящихся в сфере управления Аппарата Верховной Рады, вакцинировали 828 человек", - говорится в сообщении.
В ВР отметили, что по закону "пациент имеет право на тайну о состоянии своего здоровья".
Напомним, депутатам сделают прививку вакциной Pfizer по отдельному графику.
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