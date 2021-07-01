Коронавирус в Украине: за сутки более 700 новых случаев заражения

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За прошедшие сутки 30 июня в Украине зафиксировано 705 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе 28 - у детей

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины, пишет RegioNews.

В больницы были госпитализированы 464 человека, умерло 51 больной, выздоровели 1719 человек.

За сутки протестировано:

методом ПЦР - 20 913 человека,

методом ИФА - 9 743 человека,

экспресс-тестами - 18 382 человека.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано в г. Киев (231), Киевской (56), Харьковской (41), Одесской (41) и Днепропетровской (31) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 235 801 человек, выздоровели 2 168 387 человек, скончались 52 391 человек, проведено ПЦР-тестов - 10 861 246.

Напомним, 29 июня в Украине зафиксировано 633 случая заражения covid-19. Наибольшее количество новых больных в Киеве.