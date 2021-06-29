08:52  29 июня
В Украине за сутки выявили 180 новых случаев COVID-19
08:29  29 июня
Президент подписал закон о налогах для "интернет-гигантов"
08:11  29 июня
На Донбассе из-за обстрелов боевиков ранение получил военнослужащий ООС
UA | RU
UA | RU
29 июня 2021, 11:49 15

В Минздраве назвали причину отсутствия в некоторых областях центров вакцинации

29 июня 2021, 11:49 15
Читайте також українською мовою
Фото: Укринформ
Читайте також
українською мовою

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин объяснил, почему в некоторых областях до сих пор нет центров вакцинации

Об этом он сказал в интервью Liga.net, пишет RegioNews.

По его словам, открытие центров массовой вакцинации возлагается на местные власти. Для упрощения работы власти на местах Министерство здравоохранения разработало инструкции по открытию таких площадок.

"Некоторые регионы еще наблюдают, как это работает, некоторые уже получили от нас полный пакет документов, формируют бригады врачей, ищут площадки", - объяснил Кузин.

Напомним, ранее Кузин заявил, что все вакцины против COVID-19, которые есть на рынке, эффективны против штамма "Дельта”.

вакцина

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Кадровый чендж на Сумщине: как Живицкий будет ревизовать закрома Фомы
Euronews победил BBC: какую замену Мендель нашли у Зеленского
Все публикации »
Михаил Басараб
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram