В Минздраве назвали причину отсутствия в некоторых областях центров вакцинации
Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин объяснил, почему в некоторых областях до сих пор нет центров вакцинации
Об этом он сказал в интервью Liga.net, пишет RegioNews.
По его словам, открытие центров массовой вакцинации возлагается на местные власти. Для упрощения работы власти на местах Министерство здравоохранения разработало инструкции по открытию таких площадок.
"Некоторые регионы еще наблюдают, как это работает, некоторые уже получили от нас полный пакет документов, формируют бригады врачей, ищут площадки", - объяснил Кузин.
Напомним, ранее Кузин заявил, что все вакцины против COVID-19, которые есть на рынке, эффективны против штамма "Дельта”.
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