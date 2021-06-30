В двух областях Украины показатели не соответствуют "зеленой" зоне карантина

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За одним из эпидемических показателей две области Украины - Киевская и Луганская не соответствуют "зеленой" зоне карантинных ограничений

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Минздраве.

Так, обе области имеют "красный" уровень по показателю охвата тестирования на COVID-19.

В частности, в Киевской области показатель количества проведенных тестов на коронавирус за вчера составил 262, а в Луганской - 269. Это ниже нормы уровня охвата тестирования, который должен составлять не менее чем 300 тестов на 100 тысяч населения.

Однако для того, чтобы области попали в "красную" зону карантина необходимо чтобы красному уровню соответствовали по меньшей мере 2 показателя. Поэтому сейчас Киевская и Луганская области остаются в "зеленой" зоне.

Напомним, ранее сообщалось, что в пяти регионах Украины ряд показателей превышает значение "зеленой" зоны.