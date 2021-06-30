COVID в Украине: за сутки зафиксировано 633 случая заражения

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В течении предыдущих суток, в Украине выявили 633 новых заболевших на коронавирус. Наибольшее количество новых больных в Киеве

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Помимо Киева, в котором зафиксировали 225 новых случаев, "лидерами" по заболеваемости являются Донецкая (48), Харьковская (34), Луганская (32) и Львовская (30) области.

Всего за сутки госпитализировали 360 человек, умерли - 40, выздоровели - 2 294 человека.

Кроме того, за сутки протестировано: методом ПЦР - 22 511 человек, методом ИФА - 9 581 человек, экспресс-тестами - 13 702 человека.

За все время пандемии в Украине заболело 2 235 096 человек, из них 2 166 668 выздоровели, летальных исходов - 52 340.

Напомним, в Украине за 28 июня COVID-19 обнаружили у 182 человек, зафиксировано 5 летальных случаев.