В Украине увеличились запасы газа

По состоянию на 29 июня запасы газа в подземных хранилищах Украины составляют 16 млрд куб. м

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу "Укртрансгаза".

Отмечается, что нынешнее количество газа на 5% (на 0,9 млрд куб. м) выше показателя, который был в начале сезона закачки газа.

"Сейчас" Укртрансгаз" продолжает накопление топлива в подземках - за минувшие сутки в ПХГ закачано 19,3 млн куб. м газа", - говорится в сообщении.

Напомним, что "Нафтогаз" повысил цены на газ в июле почти на 10%.