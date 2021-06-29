В Украине увеличились запасы газа
По состоянию на 29 июня запасы газа в подземных хранилищах Украины составляют 16 млрд куб. м
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу "Укртрансгаза".
Отмечается, что нынешнее количество газа на 5% (на 0,9 млрд куб. м) выше показателя, который был в начале сезона закачки газа.
"Сейчас" Укртрансгаз" продолжает накопление топлива в подземках - за минувшие сутки в ПХГ закачано 19,3 млн куб. м газа", - говорится в сообщении.
Напомним, что "Нафтогаз" повысил цены на газ в июле почти на 10%.
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