В Україні побільшало запасів газу
Станом на 29 червня запаси газу в підземних сховищах України становлять 16 млрд куб. м
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу "Укртрансгазу".
Зазначається, що нинішня кількість газу на 5% (на 0,9 млрд куб. м) вище показника, який був на початку сезону закачування газу.
"Наразі "Укртрансгаз" продовжує накопичення палива у підземках - за минулу добу до ПСГ закачано 19,3 млн куб. м газу", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що "Нафтогаз" підвищив ціни на газ у липні майже на 10%.
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