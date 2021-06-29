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29 червня 2021, 14:59 312

В Україні побільшало запасів газу

29 червня 2021, 14:59 312
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Станом на 29 червня запаси газу в підземних сховищах України становлять 16 млрд куб. м

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу "Укртрансгазу".

Зазначається, що нинішня кількість газу на 5% (на 0,9 млрд куб. м) вище показника, який був на початку сезону закачування газу.

"Наразі "Укртрансгаз" продовжує накопичення палива у підземках - за минулу добу до ПСГ закачано 19,3 млн куб. м газу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що "Нафтогаз" підвищив ціни на газ у липні майже на 10%.

газ

 
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