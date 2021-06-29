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29 червня 2021, 11:49 17

У МОЗ назвали причину відсутності у деяких областях центрів вакцинації

29 червня 2021, 11:49 17
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Фото: Укрінформ
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Головний санітарний лікар України Ігор Кузін пояснив, чому у деяких областях досі немає центрів вакцинації

Про це він сказав в інтерв'ю Liga.net, пише RegioNews.

За його словами, відкриття центрів масової вакцинації покладається на місцеву владу. Для спрощення роботи влади на місцях Міністерство охорони здоров'я розробило інструкції щодо відкриття таких майданчиків.

"Деякі регіони ще спостерігають, як це працює, деякі вже отримали від нас повний пакет документів, формують бригади лікарів, шукають майданчики", - пояснив Кузін.

Нагадаємо, раніше Кузін заявив, що всі вакцини проти COVID-19, які є на ринку, ефективні проти штаму "Дельта”.

вакцина

 
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