Советник Зеленского раскрыл детали переговоров Украины с МВФ
Советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко раскрыл детали переговоров между Украиной и Международным валютным фондом о продолжении сотрудничества
В эфире телеканала "Украина 24" он сообщил, что украинская сторона постоянно проводит консультации с фондом, пишет RegioNews.
"Мы находимся в постоянном процессе консультаций с МВФ, и президент Украины сказал, что мы выполним все те задачи, которые взяли на себя. С этой точки зрения наше сотрудничество с МВФ - это решенный вопрос", - сказал Устенко.
Советник главы государства добавил, что сейчас ведутся переговоры касательно дефицита бюджета.
"То, что мы много тратим на безопасность и оборону - он (президент, - ред.) прав, речь идет о тех условиях, которые у нас есть относительно дефицита государственных финансов. Этот дефицит будет уменьшен в следующем году и в 2023 году. Именно об этом идут переговоры между Минфином и МВФ", - пояснил он.
Раньше в МВФ заявили, что пока не видят оснований для выделения Украине нового транша.