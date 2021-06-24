08:52  24 июня
В Украине за сутки обнаружили почти тысячу новых больных COVID-19
13:44  24 июня
Мэр Сум рассказал об открытии нового центра массовой вакцинации
08:11  24 июня
Обострение на Донбассе: за сутки зафиксировано 22 нарушения вблизи 15 населенных пунктов
UA | RU
UA | RU
24 июня 2021, 15:31 112

На Полтавщине задержали группу людей, которые вырубили лес на миллион гривен

24 июня 2021, 15:31 112
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

На Полтавщине правоохранители разоблачили незаконную деятельность группы людей, которые вырубили лес на миллион гривен. За содеянное подозреваемым может грозить до 7 лет лишения свободы

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

В состав группы входили жители Полтавской области и один человек из Сумщины.

Установлено, что они занимались преступной деятельностью около полугода.

По предварительным подсчетам, в результате противоправной деятельности государству нанесен ущерб на сумму около одного миллиона двести пятидесяти тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Им объявлено о подозрении, за содеянное подозреваемым может грозить до 7 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в суд направлен обвинительный акт в отношении директора ГП "Стрыйское лесное хозяйство" по факту служебной халатности, из-за которой государству нанесен ущерб более чем на 24 млн грн.

лес полиция Полтавская область вырубка природа

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
С миру по нитке. Зачем Кириллу Тимошенко "малая приватизация"
Здоровая страна: что не так с очередным амбициозным проектом Зеленского
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua