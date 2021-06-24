На Полтавщине задержали группу людей, которые вырубили лес на миллион гривен
На Полтавщине правоохранители разоблачили незаконную деятельность группы людей, которые вырубили лес на миллион гривен. За содеянное подозреваемым может грозить до 7 лет лишения свободы
Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.
В состав группы входили жители Полтавской области и один человек из Сумщины.
Установлено, что они занимались преступной деятельностью около полугода.
По предварительным подсчетам, в результате противоправной деятельности государству нанесен ущерб на сумму около одного миллиона двести пятидесяти тысяч гривен", - говорится в сообщении.
Им объявлено о подозрении, за содеянное подозреваемым может грозить до 7 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в суд направлен обвинительный акт в отношении директора ГП "Стрыйское лесное хозяйство" по факту служебной халатности, из-за которой государству нанесен ущерб более чем на 24 млн грн.