На Полтавщине задержали группу людей, которые вырубили лес на миллион гривен

Фото: Нацполиция

На Полтавщине правоохранители разоблачили незаконную деятельность группы людей, которые вырубили лес на миллион гривен. За содеянное подозреваемым может грозить до 7 лет лишения свободы

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

В состав группы входили жители Полтавской области и один человек из Сумщины.

Установлено, что они занимались преступной деятельностью около полугода.

По предварительным подсчетам, в результате противоправной деятельности государству нанесен ущерб на сумму около одного миллиона двести пятидесяти тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Им объявлено о подозрении, за содеянное подозреваемым может грозить до 7 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в суд направлен обвинительный акт в отношении директора ГП "Стрыйское лесное хозяйство" по факту служебной халатности, из-за которой государству нанесен ущерб более чем на 24 млн грн.