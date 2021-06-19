Во Франковске открыли центр массовой COVID-вакцинации

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение городского головы Руслана Марцинкива.

"Я сам тоже вакцинировался, дважды. Могу сказать, что все в порядке, нет никаких дополнительных симптомов. В принципе доволен. Все-таки мы не застрахованы от коронавируса, даже сейчас, когда нам кажется, что беда отошла. На осень может быть новая волна. Поэтому рекомендую вакцинироваться”, - обратился к франковцам мэр.

Как передает местный портал Курс, в связи с праздниками центр будет работать только в субботу, 19 июня, с 10:00 до 16:00 часов.



В следующие выходные он будет открыт два дня: в субботу и воскресенье. Прививки смогут получить все желающие, даже не записанные в лист ожидания вакцинации в приложении "Дия". Иммунизация будет происходить вакциной CoronaVac.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине на этой неделе откроют более 60 центров COVID-вакцинации.