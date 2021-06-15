Сутки в ООС: двое украинских военнослужащих травмированы

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За прошедшие сутки, 14 июня, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушали режим прекращения огня

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В районе Новотошковского враг открывал огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Водяного, что на Приазовье, возле Луганского и неподалеку населенного пункта Павлополь противник обстреливал позиции ООС из станковых противотанковых, автоматических станковых и крупнокалиберных пулеметов.

На севере Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-3М" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлен средствами РЭБ.

Боевых потерь в результате вражеских обстрелов среди украинских воинов нет. Однако, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве осколочные ранения получили двое военнослужащих", - говорится в сообщении.

Им оказали необходимую медицинскую помощь и доставили в лечебное медицинское учреждение.

Состояние здоровья одного военного-удовлетворительное, другого - средней тяжести", - отмечают в ООС.

По состоянию на 7 часов утра, 15 июня, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Неподалеку Новгородского боевики обстреляли украинских военных из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных гранатометов.

Напомним, ранее сообщалось, что вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.