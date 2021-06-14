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14 июня 2021, 15:59 1720

В центре столицы из-за маневров таксиста погиб мотоциклист

14 июня 2021, 15:59 1720
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Фото из открытых источников
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В воскресенье, 13 июня, на бульваре Тараса Шевченко произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста и таксиста

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Киев Оперативный".

Мотоциклист врезался в такси, когда таксист с крайней правой полосы движения внезапно решил перестроился в третью.

От полученных травм мотоциклист скончался в карете скорой.

Появилось видео момента вчерашнего ДТП на бульваре Тараса Шевченко. К сожалению, от полученных травм мотоциклист погиб в карете скорой помощи. Маневр водителя такси #Uber даже комментировать не будем.

Posted by Киев Оперативный on Monday, June 14, 2021

Напомним, 12 июня в Ирпене произошло ДТП с участием трех транспортных средств, в результате чего травмировались пять человек.

Киев

 
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