В центре столицы из-за маневров таксиста погиб мотоциклист

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В воскресенье, 13 июня, на бульваре Тараса Шевченко произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста и таксиста

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Киев Оперативный".

Мотоциклист врезался в такси, когда таксист с крайней правой полосы движения внезапно решил перестроился в третью.

От полученных травм мотоциклист скончался в карете скорой.

Появилось видео момента вчерашнего ДТП на бульваре Тараса Шевченко. К сожалению, от полученных травм мотоциклист погиб в карете скорой помощи. Маневр водителя такси #Uber даже комментировать не будем. Posted by Киев Оперативный on Monday, June 14, 2021

Напомним, 12 июня в Ирпене произошло ДТП с участием трех транспортных средств, в результате чего травмировались пять человек.