В центре столицы из-за маневров таксиста погиб мотоциклист
В воскресенье, 13 июня, на бульваре Тараса Шевченко произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста и таксиста
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Киев Оперативный".
Мотоциклист врезался в такси, когда таксист с крайней правой полосы движения внезапно решил перестроился в третью.
От полученных травм мотоциклист скончался в карете скорой.
Появилось видео момента вчерашнего ДТП на бульваре Тараса Шевченко. К сожалению, от полученных травм мотоциклист погиб в карете скорой помощи. Маневр водителя такси #Uber даже комментировать не будем.Posted by Киев Оперативный on Monday, June 14, 2021
Напомним, 12 июня в Ирпене произошло ДТП с участием трех транспортных средств, в результате чего травмировались пять человек.
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