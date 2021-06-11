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11 июня 2021, 08:54 10

В Украине более 1600 новых COVID-больных: больше всего в столице

11 июня 2021, 08:54 10
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Фото: из открытых источников
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В Украине за 10 июня COVID-19 обнаружили у 1603 человек, зафиксировано 70 летальных случаев, госпитализировали 762 человека, 5583 пациента выздоровели

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Среди заболевших за прошедшие сутки - 75 детей и 72 медработника.

Также за сутки протестировано: методом ПЦР - 25 837 человек, методом ИФА - 10 741 человек, экспресс-тестами - 18 764 человека.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за прошедшие сутки зарегистрировано в г. Киев (217), Днепропетровской (121), Львовской (113), Киевской (105) и Запорожской (97) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 221 427 человек, из них 2 120 780 выздоровели, летальных исходов - 51 577.

Напомним, в Украине за 9 июня COVID-19 обнаружили у 1 785 человек, зафиксировано 97 летальных случаев.

Минздрав коронавирус пандемия вирус болезнь

 
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