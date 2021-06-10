В Украине сохранится теплая дождливая погода

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Погода на ближайшие дни в Украине – дружелюбная, летняя и периодически дождливая. Дождей будет много: теплых, непродолжительных, часто грозовых, иногда пятиминутных ливневых, иногда назойливых мелких

В этот период дожди – залог хорошего урожая. Кроме того, дожди облегчают состояние людей, страдающих аллергией. Аллергию в июне может вызвать цветение ржи, подорожника, щавеля. Еще один плюс дождей – они очищают воздух от химических и микробных загрязнений.

По прогнозу Sinoptik.ua, 13-14 июня холодный фронт на короткое время зайдет на территорию Украины и снизит температуру воздуха в зависимости от региона на 3-7 градусов.

В западной части Украины 11-12 июня будут греметь грозы, дневная температура составит +21…+23° С. Избежит дождливой погоды Закарпатье. 13-14 июня в регионе значительно похолодает, до +17° С днем. Грозы уйдут, останутся небольшие дожди. Похолодание будет кратковременным.

На юге страны 11-13 июня очень тепло и дождливо. Грозы медленно отступают. В Одессе вероятность дождя в субботу небольшая. 14 июня, в понедельник, температура воздуха станет немного ниже, и дожди пройдут снова. Самой теплой с 11 по 13 июня будет Херсонская область, до +27° С. Самый безоблачный день в субботу в Николаеве. Температура Черного моря у Одессы +16.2° С, Азовского у Бердянска +20.8° С

На востоке Украины 11-13 июня температура воздуха до +24° С. В понедельник возможно небольшое похолодание. С пятницы по понедельник в восточных областях все время, с разной периодичностью и интенсивностью, будут идти дожди. Ветер южных направлений, слабый до умеренного. Погода в эти дни постоянством не отличается, зонтик желательно все время носить с собой.

В центральной Украине 11-12 июня до +24° С, в Полтавской - до +21° С. 13-14 июня температура воздуха станет ниже, особенно резко похолодает в Винницкой области. И дожди, конечно, как и везде в Украине, тоже пройдут. Может быть приблизительно такая модель погоды: утром солнце, немного облачно, тепло, может брызнуть дождем; днем снова солнечно, налетели тучи, гроза; вечером – дождя нет, температура как утром, чуть-чуть парит.

В северных областях страны в пятницу дневная температура воздуха +21…+23° С, в субботу до +25° С. В воскресенье и в начале недели ожидается снижение температуры на несколько градусов. С 11 по 14 июня временами будут идти дожди, самые интенсивные ожидаются в воскресенье.

В Киеве погода в конце рабочей недели будет очень переменчивой: то солнце, то дождь, то гроза, то пасмурно, то ясно. Температура днем составит +22…+23° С. В субботу вероятность осадков невелика, днем температура поднимется до +24° С. В воскресенье похолодает на 3-5 градусов, дождей будет больше, но и солнце тоже в этот день появится. Погода в понедельник будет мало отличаться от воскресной.

Напомним, ранее синоптик рассказал о погоде на украинских курортах в ближайшую неделю.