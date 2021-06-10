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10 июня 2021, 08:52 11

В Украине за сутки зафиксировали 1 785 новых случаев COVID-19

10 июня 2021, 08:52 11
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Фото: из открытых источников
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В Украине за 9 июня COVID-19 обнаружили у 1 785 человек, зафиксировано 97 летальных случаев, госпитализировали 741 человека, 6513 пациента выздоровели

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Среди заболевших за прошедшие сутки - 77 детей и 73 медработника.

Также за сутки протестировано: методом ПЦР - 28 997 человек, методом ИФА - 10 741 человека, экспресс-тестами - 19 683 человека.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за прошедшие сутки зарегистрировано в г. Киев (216), Харьковской (128), Львовской (128) Днепропетровской (119) и Киевской (102) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 219 824 человека, из них 2 115 197 выздоровели, летальных исходов - 51 507.

Напомним, в Украине за 8 июня COVID-19 обнаружили у 1385 человек, зафиксировано 77 летальных исходов.

коронавирус госпитализация Минздрав медики пандемия

 
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