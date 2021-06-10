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В Україні за добу зафіксували 1 785 нових випадків COVID-19
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10 червня 2021, 08:52 15

В Україні за добу зафіксували 1 785 нових випадків COVID-19

10 червня 2021, 08:52 15
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Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 9 червня COVID-19 виявили у 1 785 осіб, зафіксовано 97 летальних випадків, госпіталізували 741 людину, 6513 пацієнта одужали

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Серед захворілих за минулу добу - 77 дітей та 73 медпрацівники.

Також за добу протестовано: методом ПЛР-28 997 осіб, методом ІФА - 10 741 особи, експрес-тестами - 19 683 особи.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за минулу добу зареєстровано в м. Київ (216), Харківській (128), Львівській (128) Дніпропетровській (119) та Київській (102) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 219 824 людини, з них 2 115 197 одужали, летальних випадків - 51 507.

Нагадаємо, в Україні за 8 червня COVID-19 виявили у 1385 осіб, зафіксовано 77 летальних випадків.

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