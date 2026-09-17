В Ивано-Франковске неизвестные разрисовали автомобиль местного активиста

Фото: полиция Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковске полиция проводит проверку по факту повреждения автомобиля местного активиста. По словам заявителя, ночью 16 сентября неизвестный разрисовал его транспортное средство.

Об этом сообщили в Ивано-Франковском районном управлении полиции, передает RegioNews .

Сообщение об инциденте поступило на линию 102. На место происшествия прибыли патрульные полицейские, которые отобрали у заявителя объяснение и зафиксировали обстоятельства повреждения автомобиля.

Информацию о происшествии правоохранители зарегистрировали в Едином учете заявлений и уведомлений.

Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента, в частности лицо, которое может быть причастно к повреждению транспортного средства.

Напомним, что в Киеве умер директор Медицинского центра ИГР - Института генетики репродукции, акушер-гинеколог и репродуктолог Игорь Ильин. 3 сентября на него покушались в Святошинском районе столицы.