Российские войска обстреляли Херсонскую область: погиб мужчина на мопеде, есть раненые

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В Херсонской области в результате российских обстрелов 17 сентября погиб 64-летний мужчина, еще четыре человека получили ранения. Российские военные атаковали населенные пункты области артиллерией, минометами и дронами разных типов

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает RegioNews .

По данным следствия, около 16:10 в селе Ингулец российский беспилотник атаковал ехавшего на мопеде 64-летнего мужчину. От полученных травм погиб на месте.

Еще три человека пострадали в результате атак российских БпЛА. Ранения получили двое жителей Херсона и жительница Никольского.

Еще один человек пострадал недалеко от села Давидов Брид из-за взрыва мины.

По состоянию на 17.30 17 сентября в области зафиксировали одного погибшего и четырех раненых.

Также в результате российских атак повреждены помещения магазина, грузовой и легковой автомобили.

По фактам обстрелов прокуратура начала досудебное расследование по ч. 1 и ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины – военные преступления.

Напомним, что 16 сентября российские военные атаковали населенные пункты Херсонщины ствольной артиллерией и беспилотниками разных типов. По состоянию на 17:30 известно об одном погибшем и девяти раненых гражданских.