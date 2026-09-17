В Запорожье российский FPV-дрон атаковал пассажирский автобус: пятеро раненых

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В Запорожье российский FPV-дрон атаковал пассажирский автобус в Космическом районе города. В результате удара ранены пять человек, всех госпитализировали. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии

Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Запорожской ОВА Михаил Семикин, передает RegioNews .

По его словам, российские военные атаковали FPV-дроном пассажирский автобус, в салоне которого находились люди. Беспилотник ударил по транспортному средству вблизи остановки общественного транспорта.

Сначала сообщалось о трех раненых. Впоследствии количество пострадавших выросло до пяти.

"Количество пострадавших в результате атаки российского дрона возросло до пяти. Все госпитализированы. Один из пострадавших — в тяжелом состоянии", — сообщил Семикин.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, что 17 сентября россияне атаковали Запорожскую область управляемыми авиабомбами. В ОВАе показали фото с последствиями.