В Киевской области мужчина изнасиловал ребенка: свидетелем стала его жена
Преступление произошло в Броварском районе. Женщина увидела, что ее муж изнасиловал маленькую девочку
Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews .
Женщина обратилась в полицию и сообщила, что ее малолетнюю племянницу изнасиловали. Оказалось, что в доме находилась 11-летняя девочка. Человек воспользовался тем, что больше никого не было, и изнасиловал ребенка.
Это увидела его жена, внезапно зашедшая в комнату. Муж сразу вышел из дома и уехал в неизвестном направлении. Правоохранители задержали его. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.
Напомним, в Харьковской области суд подтвердил пожизненное заключение для 31-летнего мужчины, который насиловал 11-летнюю падчерицу.
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
Российские войска обстреляли Херсонскую область: погиб мужчина на мопеде, есть раненые
17 сентября 2026, 20:03Удар РФ по массовому мероприятию в Киевской области: суд оставил под стражей организатора
17 сентября 2026, 19:51На Киевщине в результате вражеской атаки повреждено здание с оборудованием "Киевстар"
17 сентября 2026, 19:21В Харьковской области агента ГРУ приговорили к 15 годам за подрыв железной дороги и подготовку диверсий
17 сентября 2026, 18:59Во Львовской области сообщили о предъявлении подозрения специалисту по землеустройству
17 сентября 2026, 18:40На Львовщине произошел взрыв возле здания Стрыйского РТЦК: ранен военнослужащий
17 сентября 2026, 18:09В Кировоградской области директора интерната подозревают в убытках на закупке света
17 сентября 2026, 17:52В Киеве из-за ревности мужчина заставил своего сына поджечь авто нового парня экс-возлюбленной
17 сентября 2026, 17:45Будут судить судью Западного апелляционного хозяйственного суда за незаконное обогащение и ложь в декларациях
17 сентября 2026, 17:44
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине