В Киевской области мужчина изнасиловал ребенка: свидетелем стала его жена

Фото: Национальная полиция

Преступление произошло в Броварском районе. Женщина увидела, что ее муж изнасиловал маленькую девочку

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews .

Женщина обратилась в полицию и сообщила, что ее малолетнюю племянницу изнасиловали. Оказалось, что в доме находилась 11-летняя девочка. Человек воспользовался тем, что больше никого не было, и изнасиловал ребенка.

Это увидела его жена, внезапно зашедшая в комнату. Муж сразу вышел из дома и уехал в неизвестном направлении. Правоохранители задержали его. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, в Харьковской области суд подтвердил пожизненное заключение для 31-летнего мужчины, который насиловал 11-летнюю падчерицу.