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17 сентября 2026, 19:51

Удар РФ по массовому мероприятию в Киевской области: суд оставил под стражей организатора

17 сентября 2026, 19:51
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Фото: Киевская областная прокуратура
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Святошинский районный суд Киева продлил меру пресечения организатору мероприятия, по которому 24 июля российские войска нанесли ракетный удар. Подозреваемый будет находиться под стражей без права внесения залога

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура, передает RegioNews .

По ходатайству Киевской областной прокуратуры суд продлил организатору меру пресечения в рамках уголовного производства по части 3 статьи 367 Уголовного кодекса Украины — служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия.

24 июля в результате российского ракетного удара по западу погибли 10 человек. Самому младшему погибшему было 19 лет. Еще около сотни человек получили ранения, также были разрушены и повреждены дома.

По данным следствия, в день атаки одна из ассоциаций оружейников организовала масштабное мероприятие с участием военнослужащих, представителей государственных органов, международных партнеров и бизнеса.

На открытую локацию пригласили более 300 человек. В то же время ближайшее укрытие, по данным следствия, имело площадь 34 квадратных метра и располагалось примерно в 100 метрах от места проведения мероприятия.

Следователи установили, что мероприятие организовано без необходимых согласований с военным командованием, областной и районной военными администрациями и другими уполномоченными органами.

Программой мероприятия, в частности, предполагалась демонстрация средств противовоздушной обороны.

Приглашения участникам, по данным следствия, начали посылать за девять дней до мероприятия. В то же время точное место и время проведения сообщили только за сутки до его начала.

В рамках уголовного производства главному организатору сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 367 УК Украины.

Напомним, российские военные атаковали баллистику Киевщину днем 24 июля. Враг ударил по частному спортивному комплексу, где проходила выставка вооружения.

В Генеральном штабе ВСУ заявили, что россияне попали по гражданскому объекту, не входящему в сферу управления Сил обороны Украины.

В Офисе генпрокурора подчеркнули, что непосредственную ответственность за ракетный удар и гибель людей несет Россия как государство-агрессор. В то же время, следствие устанавливает все обстоятельства, которые могли повлиять на масштабы последствий атаки.

Главный организатор выставки вооружений в Киевской области , по которой 24 июля россияне ударили баллистикой, получил подозрение. Его задержали.

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