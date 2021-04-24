Пограничники Львовщины обнаружили в автомобиле масштабную партию янтаря
Пограничники Львовского отряда в ночь на 24 апреля обнаружили почти 66 кг янтаря в микроавтобусе «Фольксваген», который направлялся в Польшу через пункт пропуска «Шегини».
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение Государственной пограничной службы.
Управлял микроавтобусом 40-летний гражданин Украины.
"По информации оперативных сотрудников Львовского пограничного отряда было инициировано углубленный осмотр авто, в ходе которого пограничники совместно с работниками таможни обнаружили камни желтого цвета – предварительно янтарь, весом около 66 килограммов", - говорится в сообщении.
Камни скрыли в конструктивных особенностях авто – в полостях порогов.
В ГНСУ отметили, что это крупнейшая партия янтаря, обнаруженная в этом году на участке ответственности Львовского пограничного отряда.
Напомним, в Одессе пограничники обнаружили масштабную контрабанду сигарет.