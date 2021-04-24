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24 апреля 2021, 15:44 409

Пограничники Львовщины обнаружили в автомобиле масштабную партию янтаря

24 апреля 2021, 15:44 409
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Транспорт направлялся в Польшу через пункт пропуска " Шегини"
Транспорт направлялся в Польшу через пункт пропуска " Шегини"
Фото: ГНСУ
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Пограничники Львовского отряда в ночь на 24 апреля обнаружили почти 66 кг янтаря в микроавтобусе «Фольксваген», который направлялся в Польшу через пункт пропуска «Шегини».

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение Государственной пограничной службы.

Управлял микроавтобусом 40-летний гражданин Украины.

"По информации оперативных сотрудников Львовского пограничного отряда было инициировано углубленный осмотр авто, в ходе которого пограничники совместно с работниками таможни обнаружили камни желтого цвета – предварительно янтарь, весом около 66 килограммов", - говорится в сообщении.

Камни скрыли в конструктивных особенностях авто – в полостях порогов.

В ГНСУ отметили, что это крупнейшая партия янтаря, обнаруженная в этом году на участке ответственности Львовского пограничного отряда.

Напомним, в Одессе пограничники обнаружили масштабную контрабанду сигарет.

Украина Львов пограничники контрабанда янтарь

 
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