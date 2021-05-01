В Украине начали действовать годовые тарифы на газ

Цена на газ для них будет выше нынешней 6,99 гривны за кубометр

Цена на газ для них будет выше нынешней 6,99 гривны за кубометр

Рixabay

В Украине с 1 мая вводят годовые тарифы на газ, и всех потребителей автоматически переведут на базовый летний контракт с поставщиками газа. Цена на газ для них будет выше нынешней 6,99 гривны за кубометр.

Об этом пишет RegioNews.

Все бытовые потребители автоматически будут переведены на базовый годовой контракт с поставщиками голубого топлива по фиксированной цене.

В Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг объясняли, что это решение направлено на обеспечение защиты прав бытовых потребителей от ценовых колебаний на рынке природного газа.

Поставщики уже представили свои цены на природный газ, который будет поставляться в рамках базовых летних предложений, и в них всех они выше, чем нынешние 6,99 гривны за кубометр газа. Потребители могут менять годовой продукт на любой другой - месячный или квартальный, а также сменить поставщика.

Напомним, энергорегулятор НКРЭКУ 7 апреля внес изменения в правила и типовое соглашение поставки природного газа. Раньше премьер назвал вероятную цену на электроэнергию для населения с апреля.