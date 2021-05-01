10:43  01 мая
В Украине COVID-19 подхватили еще более 8,5 тыс. человек
11:11  01 мая
В столице, Николаевской и Киевской областях ослабили карантин: что разрешено с 1 мая
10:05  01 мая
Боевики на Донбассе снова ранили украинского воина
UA | RU
UA | RU
01 мая 2021, 11:47

В Украине начали действовать годовые тарифы на газ

01 мая 2021, 11:47
Читайте також українською мовою
Цена на газ для них будет выше нынешней 6,99 гривны за кубометр
Цена на газ для них будет выше нынешней 6,99 гривны за кубометр
Рixabay
Читайте також
українською мовою

В Украине с 1 мая вводят годовые тарифы на газ, и всех потребителей автоматически переведут на базовый летний контракт с поставщиками газа. Цена на газ для них будет выше нынешней 6,99 гривны за кубометр.

Об этом пишет RegioNews.

Все бытовые потребители автоматически будут переведены на базовый годовой контракт с поставщиками голубого топлива по фиксированной цене.

В Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг объясняли, что это решение направлено на обеспечение защиты прав бытовых потребителей от ценовых колебаний на рынке природного газа.

Поставщики уже представили свои цены на природный газ, который будет поставляться в рамках базовых летних предложений, и в них всех они выше, чем нынешние 6,99 гривны за кубометр газа. Потребители могут менять годовой продукт на любой другой - месячный или квартальный, а также сменить поставщика.

Напомним, энергорегулятор НКРЭКУ 7 апреля внес изменения в правила и типовое соглашение поставки природного газа. Раньше премьер назвал вероятную цену на электроэнергию для населения с апреля.

газ Украина украинцы тарифы регулятор

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Еще три года ждать. Как долгострой метро в Днепре может обвалить рейтинг Филатова
Дмитрий Маринин о своем участии в выборах мэра Харькова, админпротоколе на Терехова и ЗАО "Горсовет"
Все публикации »
Владимир Фесенко
Кирилл Молчанов
Марунич Дмитрий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua