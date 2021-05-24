Украинским водителям больше не будут приходить "письма счастья": начал действовать новый закон

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В Украине начал действовать закон, отменяющий рассылку "писем счастья" всем водителям-нарушителям, оплатившим штраф до получения постановления

Накануне документ был опубликован в издании "Голос Украины", пишет RegioNews.

Ранее нормы Кодекса об административных правонарушениях обязывали присылать оригинал постановления о штрафе на почту нарушителя, независимо от его погашения. В некоторых случаях это приводило к путанице и к повторной оплате штрафа.

Данный закон отменил необходимость отправки нарушителю ПДД постановления об административной ответственности, по которой штраф уже уплачен.

Согласно документу, оригинал постановления направляется заказным письмом только в случае, если штраф не оплатили в течение 10 дней после его вынесения.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий закон 21 мая.